Bolu'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

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'da, camide abdest alan insanlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Bilali Habeşi Camisi'nde abdest alan bir kişinin eşyalarının çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü inceleme başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, M.C.Ö,(58), A.U.(56) ve S.Y'nin (33), abdest alan bir kişinin kıyafetine önce çamur sürdüğünü daha sonra da bu çamuru temizleme bahanesiyle vatandaşın cebinden 8 bin lirayı çaldığını belirledi.
Ekipler, düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden M.C.Ö. tutuklandı, A.U. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada yankesicilik suçundan M.C.Ö'nün 10, A.U'nun 7, S.Y'nin de 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.
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