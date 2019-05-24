Bolu
'da ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası
BOLU'da, gönüllü vatandaşların sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla, ihtiyaç sahibi çocukların bayramda giyebilmesi için bağışlanan kıyafetler tutulan dükkanda toplanmaya başlandı. 0-13 yaş arası çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak kıyafetler 31 Mayıs gününden itibaren ücretsiz dağıtılacak.
Bolu'da, Mahmut Alan
isimli sosyal medya kullanıcısının öncülüğünde vatandaşlar tarafından Ramazan Bayramı
'nda ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet yardımı kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Bolulu vatandaşların satın alarak ya da kullandıkları kıyafetlerini getirip bırakması için, Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi üzerinde bir dükkan tutuldu. Dükkan sahibi de kira almayarak kampanyaya destek oldu. Vatandaşların yardımıyla toplanan kıyafetler gönüllüler tarafından dükkana dizildi. 31 Mayıs'a kadar toplanacak olan kıyafetler, yine aynı dükkanın önünde 0-13 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak.
Kampanyaya öncülük eden Mahmut Alan, amaçlarının Ramazan Bayramı'na uyanan çocukların temiz ve yeni kıyafetlerle mutlu olmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Kıyafetlerin dağıtımının yapılacağı işyerinde bağışlanan kıyafetleri dağıtıma hazır hale getirme çalışmalarına devam eden Mahmut Alan, "Ramazan Bayramı'nın bitmesine yakın ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları, kimsesiz çocuklar, engelli çocuklar bayram sabahı kıyafet ve ayakkabı olmadan uyanmasınlar diye, onlar sevinerek uyansınlar diye böyle bir şey düşündük. Herhangi bir kuruluş, dernek yani herhangi bir isim yok burada. Tamamen Bolu halkının alarak buraya askıya bıraktığı kıyafetleri kapalı alanda muhafaza ederek 31 Mayıs ve 3 Haziran arasında burada dağıtacağız. Geçen sene de 100 bin liraya yakın elbise ve ayakkabı dağıttık.? dedi.
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Kaynak: DHA