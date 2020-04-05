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Bolu'da iki cadde yayalara kapatıldı

Bolu'da Umumi Hıfzısıhha Meclisinin aldığı karara göre kentin en işlek iki caddesi yayalara kapatıldı.

05.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:19
Bolu'da iki cadde yayalara kapatıldı
Bolu 'da Umumi Hıfzısıhha Meclisinin aldığı karara göre kentin en işlek iki caddesi yayalara kapatıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs önlemleri kapsamında alınan önlemleri genişletti. Korona virüsün yayılmasını önlemek için kentte insan yoğunluğunun en çok olduğu İzzet Baysal Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'ne yayaların girişleri yasaklandı. Caddenin her iki yönünde görevlendirilen polis ekipleri çalışmak ya da işlerini yapmak için her iki caddeye giriş yapacakların ateşlerini ölçerek kontrol edecekler. Yürüyüş ya da gezinti yapmak için caddeye girmek isteyenlere ise izin verilmiyor. Karara rağmen her iki caddeye de çıkan vatandaşlar, ekipler tarafından anons yapılarak evlerine geri gönderiliyor. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Bolu, Güncel
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