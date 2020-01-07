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Bolu'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

07.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:58 Bolu'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Yeniçağ kesiminde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Murat Arslandoğan(55) idaresindeki 06 DM 4079 plakalı kamyon, önünde ilerlemekte olan Mehmet Fırat (56) idaresindeki 63 KN 730 plakalı kamyonla çarpıştı. verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi sürücü Murat Arslandoğan'ın hayatını kaybettiği tespit etti. Arslandoğan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mehmet F., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 



TEM Otoyolu, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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