Menü
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor - Güncel

Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde erik ağaçları çiçek açtı.

16.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:41
Bolu 'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde erik ağaçları çiçek açtı.
Kentin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının ardından doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kent merkezinde ise erik ağaçları çiçek açtı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda kış mevsiminin, kent merkezinde ise ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.
İstanbul'dan tatil için arkadaşlarıyla Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Berfin Mingan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'da farklı mevsimleri aynı anda yaşadıklarını ifade etti.
Kırklareli'nden gelen Esra Nural da Gölcük Tabiat Parkı'nın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, herkesin burayı görmesi gerektiğini kaydetti. Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Kaynak: AA

Etiketler : Gölcük, Bolu, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Güncel
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar