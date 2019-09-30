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Bolu'da iki otomobil çarpıştı

100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

30.09.2019 21:26Bolu'da iki otomobil çarpıştı
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Düzce'den Bolu kent merkezi istikametinde seyreden İbrahim T. idaresindeki 14 BY 302 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kasaplar köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Tayfur T. yönetimindeki 81 BU 023 plakalı otomobille çarpıştı.
İbrahim T'nin kullandığı araç orta refüjde bulunan beton elektrik direğine çarparak durdu.
Yaralanan İbrahim T, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kısa süreliğine kapatılan kara yolunun Ankara ve İstanbul yönünde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Düzce, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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