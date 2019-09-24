Haberler » Güncel » Haber

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

24.09.2019 12:56Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Sanayi kavşağında Sadullah Ç. idaresindeki 14 GJ 917 plakalı otomobil ile Yeter Ö. yönetimindeki 14 KL 203 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Yeter Ö'nün eşi ile kızı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:45 Silivri belediye başkanı yılmaz: uzmanlar kuzey anadolu fay hattındaki normal bir deprem olduğunu...
14:44 Eski Su Analiz Laboratuarı ile örnek oluyor
14:44 Öğrenciler zeka oyunlarında ter dökecek
14:44 "Perşembe Sineması" 26 Eylül'de başlıyor
14:44 Meslek lisesi öğrencileri, boya imalatıyla üretime katkı sağlıyor (2)
14:44 Freni boşalan otobüs, duvara çarptı
14:43 Cezaevi firarisi gardıropta saklanırken yakalandı