Bolu'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Nallıhan
istikametine giden Celal E. yönetimindeki 06 FH 679 plakalı otomobil, Bostancılar köyü yakınlarında karşı yönden gelen Hüseyin Y'nin kullandığı 67 NL 615 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüleri ile Buse Yaman yaralandı. Yaralılar, sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Nallıhan,Mudurnu,Bolu
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:57