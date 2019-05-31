31.05.2019 13:48
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Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bolu

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Yusuf T. idaresindeki 54 D 5687 plakalı otomobille aynı yönde giden Özcan A. yönetimindeki 45 YA 5847 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Hafize E, Elif M, Nuray M. ve Hasret M. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Ankara, Bolu, Güncel