Bolu'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nallıhan
istikametinden gelen İ.K. idaresindeki 41 EH 950 plakalı otomobil, Taşkesti
istikametinde seyreden E.C. yönetimindeki 54 YD 187 plakalı otomobil ile Nallıhan Mudurnu kavşağında çarpıştı.
Kazada, araç sürücüler ile otomobillerde bulunan Y.D, G.C, M.U. ve E.B. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Nallıhan,Mudurnu,Bolu
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:39