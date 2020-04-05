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Bolu'da, ilçeler ve köyler arası gidiş gelişler yasaklandı

Bolu'da, Umumi Hıfzısıhha Meclisinin aldığı karara göre il genelinde köyler arası, ilçeler arası, il ve ilçeler ile köyler arası gidiş gelişler ile kentin en işlek iki caddesine de giriş çıkışlar yasaklandı.

05.04.2020 00:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:26
Bolu'da, ilçeler ve köyler arası gidiş gelişler yasaklandı
Bolu 'da, Umumi Hıfzısıhha Meclisinin aldığı karara göre il genelinde köyler arası, ilçeler arası, il ve ilçeler ile köyler arası gidiş gelişler ile kentin en işlek iki caddesine de giriş çıkışlar yasaklandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi korona virüs önlemleri kapsamında alınan önlemleri genişletti. Korona virüsün yayılmasını önlemek için il genelinde ilçeler ve köyler arası ulaşım yasaklandı. Alınan kararda 15 gün süreyle şehir içi ve ilçeler arası hareketliliğin en aza indirilmesi için il, ilçe ve köyler arası gidiş gelişler durduruldu. Bölgeden çıkış yapmak isteyen ve işe gidecek olanlar da görevli olduklarına dair belgelerini ibraz edecekler.

Kentin iki işlek caddesine giriş çıkışlar kapandı

Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından kentte insan yoğunluğunun en çok olduğu İzzet Baysal Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'ne çıkışlar yasaklandı. Caddenin her iki yönünde görevlendirilecek ekipler çalışmak ya da işlerini yapmak için her iki caddeye giriş yapacakların ateşlerini ölçerek kontrol edecekler. Yürüyüş ya da gezinti yapmak için caddeye girmek isteyenlere izin verilmeyecek.

Araçlar plakaya göre trafiğe çıkacak

Kentte ayrıca trafiğe çıkacak araçlara da sınırlama getirildi. Hususi ve kamu araçları istisna olmak üzere plakası tek rakamla biten araçlar ayın tek sayılı günleri, plakası çift rakam ile biten plakalı araçlar da ayın çift sayılı günlerinde dışarı çıkabilecek.

Yaylaya çıkmak için izin alınacak

Korona virüsün yayılmasını önlemek için vatandaşların 15 gün süreyle yaylalara gitmeleri de yasaklandı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da Tarım İl Müdürlüğünden alacakları belgeyle yaylalara gitmelerine izin verilecek. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Bolu, Güncel
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