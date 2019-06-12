Bolu'da inek üçüz doğurdu

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Uğur
'un montofon cinsi ineği, üçüz buzağı doğurdu.
İlçeye bağlı Esenkaya köyünde hayvancılıkla uğraşan Uğur'un "Zeytin
" ismindeki ineği üçüz buzağı dünyaya getirdi.
Uğur ailesi doğumda ölen ineğinin acısına karşı dünyaya getirdiği biri dişi 3 buzağıyla teselli buluyor.
Mehmet Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zeytin" isimli ineklerinin hamile olduğunu zaten bildiklerini anlatarak, "Doğum günü yaklaştığında ayaklarında sorun oluşmaya başladı. Doğum başladığında buzağıları kendimiz doğurttuk ancak ineğimiz ayağa kalkamayınca kestirmek zorunda kaldık. Buzağılar öksüz kaldılar." şeklinde konuştu.
Uğur, 3 buzağıya ahırda bulunan diğer ineklerin annelik yaptığını belirterek, "Zeytin'in üçüncü gebeliğiydi. Daha önceki 2 gebeliğinde de ikizleri olmuştu. Üçüzlerden biri dişi diğerleri erkek. Zeytin'in adını devam ettirmek için dişi buzağıya da Zeytin ismini verdik." dedi.
Kaynak: AA
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