Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bolu'da, infaz düzenlemesinden yararlanan 623 hükümlü cezaevinden çıktı

Bolu'da,infaz düzenlemesinden faydalanan 623 hükümlü, geniş güvenlik önlemi altında otobüslerle evlerine gönderildi.

15.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:45
Bolu'da, infaz düzenlemesinden yararlanan 623 hükümlü cezaevinden çıktı
Bolu 'da,infaz düzenlemesinden faydalanan 623 hükümlü, geniş güvenlik önlemi altında otobüslerle evlerine gönderildi.

İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Bolu ve Göynük'te bulunan cezaevlerinden tahliyeler başladı. Sabah saatlerinde polis ve jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alarak çevresini barikatlarla kapattığı cezaevlerinde bulunan hükümlüler sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gelen otobüslere bindirildiler. Korona virüs salgını nedeniyle otobüslerin yarı kapasitesi dolacak şekilde bindirilen hükümlüler polis ekiplerinin eşliğinden evlerine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 501 hükümlünün 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayıldığı, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 66 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izne gönderildiği belirtildi.

14 mahkum tahliye oldu

Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 36 hükümlünün geri kalan cezalarını çekmek üzere açığa ayrılarak Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 11 hükümlü şartlı tahliye edilmiş, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 2 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izne gönderilmiş, Göynük K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 10 hükümlü 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılmış, 4 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izne gönderilmiş, 1 hükümlü geri kalan cezasını çekmek üzere açığa ayrılarak, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirilmiş, 3 hükümlü şartla tahliye edilmiştir. Toplam 623 hükümlü infaz düzenlemesinden faydalanmıştır" denildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Bolu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da, infaz düzenlemesinden yararlanan 623 hükümlü cezaevinden çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:03: Koronavirüse dikkat çekmek için otomobile maske taktı - Haber 13:02: Esenyurt'ta vahşet: Yavru köpeğin başını koparıp, ön ve arka patilerini kestiler - Haber 13:02: Minikler, çektikleri videolarla sağlıkçılara sevgi dolu mesajlar yolladı - Haber 13:02: Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına emekli maaşını polis ekipleri evinde teslim etti - Haber 13:02: Küçük yaşta evlenen kadın 3 çocuğuyla cezaevi yolu gözlüyor - Haber 11:42: Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin