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Bolu'da, Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan Irak uyruklu DEAŞ terör örgütü şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi.

06.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:52 Bolu'da, Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi
'da, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan uyruklu DEAŞ terör örgütü şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyeliğinden haklarında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu 3 kişinin kent merkezinde bulunan bir evde yaşadığını tespit etmesi üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerin yaptıkları operasyonda, S.Y.A., M.M.L.A. ve S.H.YA. isimli şahıslar gözaltına alındı. Irak'ta DEAŞ terör örgütü adına bir çok faaliyette bulundukları öğrenilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların evinde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayı doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette 8 gün boyunca gözaltında tutulan DEAŞ şüphelisi 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Bolu, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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