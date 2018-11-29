29 Kasım 2018, 17:38
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Bolu'da Yaşayan Iraklı Kadın, Yardım Olarak Aldığı Kömürleri İnternetten Satışa Çıkardı

Bolu'da Iraklı kadın, sosyal yardımlaşma vakfından aldığı kömürleri internetten satışa çıkardı. Vatandaşların tepkisi sonrası harekete geçen yetkililer, Iraklı kadına verilen yardım kömürlerini geri aldı.

Bolu'da, sosyal yardımlaşma vakfı tarafından verilen yardım kömürlerini internetten satışa çıkaran Iraklı kadına gelen tepkilerin ardından harekete geçen yetkililer, verilen kömürleri geri aldı.

YARDIM OLARAK ALDIĞI KÖMÜRLERİ İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI

Edinilen bilgiye göre Beşkavaklar Mahallesi'nde yaşayan H.A. isimli Iraklı bir kadın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen ve üzerinde 'parayla satılamaz' ibaresi bulunan kömürleri internet üzerinden satışa çıkardı. İkinci el eşyaların satışı yapılan ilan sayfasında Iraklı kadının yardım için verilen kömürleri sattığını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

YETKİLİLER, IRAKLI KADINA VERDİKLERİ KÖMÜRLERİ GERİ ALDI

İlan bölümünde açık ismini ve telefon numarasını veren H.A.'nın şikayet edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. H.A.'nın evine giden ekipler internet üzerinden satışı yapılan yardım kömürlerini geri aldı. H.A. hakkında Bolu Valiliği Göç İdaresi'nin inceleme başlattığı öğrenildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fazilet Çobanoğlu, Iraklı ailenin herhangi bir mal varlığının olmadığı ve durumlarının kötü olduğunun tespit edilmesi üzerine kömür yardımı yapıldığını söyledi.

29 Kasım 2018 Perşembe 17:38



YORUMLAR (39)
YORUM: Eyt ye gelince para yok.hayır kesilen insanların kendi parası.bunlaramı gitti nereye gitti.
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ESNAF: ben esnafım suriyeliler verilen yardımları hep satıyorlar yarı fiyatına
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OSMANİYE: 3 KITAYA ULAŞAN SINIRLARI KİMİN YÜZÜNDEN 814 BİN KM KAREYE DÜŞTÜ ACABA. SIRTIMIZDAN VURULMAYA NE KADAR DA MERAKLI BU DEVLET ANLAMIŞ DEĞİLİM
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ADANALİ : Sadece bu kadinmi bunun gibi turkde dahil olmak uzere binlerce yardim alanlar sosyal yardimdan aldiklarini satiyor devletimiz denetlemiyor
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......: BU FOTONUN ONA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM. KÖMÜRÜN ALICISI OLSUN DİYE KULLANDIĞI ÇALINTI BİR FOTODUR BENCE. ONA AİT OLSAYDI YETKİLİLER BU GİYİM VE BU KUŞAMIN KÖMÜRE İHTİYACI OLMADIĞINI ANLARLARDI HERHALDE. .
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