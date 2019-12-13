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Bolu'da iş yerinden hırsızlık iddiasına gözaltı

Bolu'da bilgisayar satışı yapılan bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

13.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:06Bolu'da iş yerinden hırsızlık iddiasına gözaltı
'da bilgisayar satışı yapılan bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi'deki iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.
İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma neticesinde şüpheliyi Aşağısoku Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri esnasında hırsızlık başta olmak üzere 15 farklı suç kaydı bulunduğu belirlenen Y.Y. (23) Bolu Adliyesine çıkartıldı.
Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.
Hırsızlık anı güvenlik kamera kayıtlarında
İş yerinden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamera kayıtlarında, akşam saatlerinde iş yerine gelen şüpheli, dükkanda kimseyi göremeyince ofis masasına yöneliyor.
Önce etrafı inceleyen Y.Y, sakin hareketlerle ofis masasının üzerinde şarjda bulunan dizüstü bilgisayarı kolunun altına alarak yine aynı sakin adımlarla iş yerinden çıkıyor.

Polis, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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