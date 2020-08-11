Bolu'da iş yerleri korona virüse karşı denetlendi

Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında şehir merkezinde bulunan iş yerlerini denetleyen ekipler işletmeciler ve müşterileri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Bolu'da, korona virüsle mücadele kapsamında kafeterya ve iş yerlerinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlere Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, oda başkanları ve muhtarlar katıldı. Kentin en işlek yerlerinden olan İzzet Baysal Caddesi'nde yapılan denetimlerde esnaflar ve müşterilerin sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda duyarlı olmaları istendi.

Denetimlerle ilgili konuşan Vali Yardımcısı Atılkan, "İş yerlerimiz faaliyetlerine devam ediyor. Bu süreç içerisinde salgın kontrol açısından kurallara riayet son derece önem arz ediyor. Ülkemizde son dönemde kontrollü yaşam sürecinde vaka sayılarında artış gözleniyor. Bunu kontrol altında tutabilmek için iş yerlerimize ve vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Ekiplerimiz bugün yoğun şekilde denetim faaliyetlerine devam edecekler. Amacımız asla ceza kesmek değil ama insanlarımızı bilinçlendirmek. Bu mücadeleyi işyeri sahiplerimizle, vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde başaracağız. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan özellikle sosyal mesafe, hijyen ve maske konularında hassasiyet bekliyoruz" dedi. - BOLU