Bolu'da itfaiye personeli koronavirüs hakkında bilgilendirildi
Bolu'da itfaiye personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimi verildi.
17.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:16
Bolu 'da itfaiye personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimi verildi.
Koronavirüse karşı Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan personel, itfaiye müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirildi.
İtfaiye personeline bilgilendirme, itfaiye müdürü Mehmet Duman tarafından yapıldı.
Koronavirüse karşı Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan personel, itfaiye müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirildi.
İtfaiye personeline bilgilendirme, itfaiye müdürü Mehmet Duman tarafından yapıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, İtfaiye, Bolu, Güncel
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