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Bolu'da itfaiye personeli koronavirüs hakkında bilgilendirildi

Bolu'da itfaiye personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimi verildi.

17.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:16
Bolu'da itfaiye personeli koronavirüs hakkında bilgilendirildi
Bolu 'da itfaiye personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimi verildi.
Koronavirüse karşı Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan personel, itfaiye müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirildi.
İtfaiye personeline bilgilendirme, itfaiye müdürü Mehmet Duman tarafından yapıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, İtfaiye, Bolu, Güncel

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