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Bolu'da İzzet Baysal Caddesi, bariyerle kapatıldı

BOLU'ya girişler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlandırılırken, en işlek nokta olan İzzet Baysal Caddesi, bariyerlerle kapatıldı.

08.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:16
Bolu'da İzzet Baysal Caddesi, bariyerle kapatıldı

BOLU'ya girişler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlandırılırken, en işlek nokta olan İzzet Baysal Caddesi, bariyerlerle kapatıldı. Caddede işi olmamasına rağmen gezen kişilere, 3 bin lira ceza kesildi.

Bolu Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararla trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'ne, yayaların girişi yasaklandı. Caddeye yalnızca işi olanların maskeyle girişlerine izin verildi. Polis ekipleri, caddenin girişlerini bariyerlerle kapattı. İşi olmamasına rağmen caddede dolaşan kişilere, 3 bin liralık para cezası uygulandı. Kentte dün yapılan denetimlerde 38 kişiye ceza kesildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bolu, Güncel
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