Bolu'da İzzet Baysal Caddesi, bariyerle kapatıldı (2)
8 KİŞİYE CEZA KESİLDİBolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla yayalara kapatılan İzzet Baysal Caddesi'nde işi olmadığı halde gezen 4 kişiye polis ekiplerince toplam 12 bin TL para cezası kesildi.
08.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:59
8 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Bolu 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla yayalara kapatılan İzzet Baysal Caddesi'nde işi olmadığı halde gezen 4 kişiye polis ekiplerince toplam 12 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca 20 yaşın altında olmasına rağmen dışarıya çıkan 4 kişiye de 392'şer TL para cezası uygulandı.
Kaynak: DHA