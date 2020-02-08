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Bolu'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 1 göazaltı

Bolu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçak sigara operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

08.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:05Bolu'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 1 göazaltı
'da İl Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçak sigara operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde, 1 iş yerinde kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri, iş yerine yaptıkları operasyonda 2 bin 486 adet satışa hazır dolu makoron, 104 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 500 adet boş sigara paketi, 1 adet sigara doldurma aparatı, 155 adet niteliğe uygun olmayan TAPDK bandrolü ele geçirildi.

İş yerinde yakalanan 1 şahıs ise gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürdü. - BOLU

Jandarma, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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