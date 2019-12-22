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Bolu'da kablo hırsızlığı

Bolu'da jandarma ekipleri kablo hırsızlarına yönelik operasyon düzenledi.

22.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:48 Bolu'da kablo hırsızlığı
'da jandarma ekipleri kablo hırsızlarına yönelik operasyon düzenledi.
Alınan bilgiye göre, ilçesi Kızık köyünde Türk Telekom Müdürlüğüne ait kabloların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınması olayıyla ilgili Bolu İl Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Sakarya ve Bolu merkezde çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında kablo hırsızlığı yaptığı şüphesiyle F.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.B, çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili bir kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarma, Seben, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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