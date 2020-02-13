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Bolu'da kaçak avlanan 3 kişiye 5 bin TL ceza kesildi

Bolu'da kaçak bir şekilde yeşil başlı ördek avlayan 3 kişiye, 5 bin lira para cezası kesildi.

13.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:34Bolu'da kaçak avlanan 3 kişiye 5 bin TL ceza kesildi
'da kaçak bir şekilde yeşil başlı ördek avlayan 3 kişiye, 5 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Bolu'nun ilçesi Köprübaşı mevkiinde kaçak avcılık yapıldığını tespit etti. Bölgede av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştiren ekipler 3 kişiyi 3 adet yeşil başlı ördek, 1 adet ördek sesi çıkaran motorlu pervaneli mühre ve 2 adet takozsuz otomatik av tüfeği ile yakaladı. Yakalanan şahısların malzemelerine el konulurken, şahıslara çeşitli maddelerden toplam 5 bin lira idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili Bolu DKMP Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz ekiplerince av koruma kontrol çalışmalarında yasa dışı av yapanlar hakkında cezai işlem uygulanmıştır. Koruma kontrol faaliyetlerimiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Mengen, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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