Haberler » Güncel » Bolu'da kaçak avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı - Haber

Bolu'da kaçak avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı

Bolu'da, kaçak avlanan 3 kişiye toplam 5 bin lira ceza uygulandı.

13.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:48Bolu'da kaçak avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı
'da, kaçak avlanan 3 kişiye toplam 5 bin lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bazı kişilerin kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi.
ilçesi sınırları içinde yer alan Köprübaşı Barajı mevkinde kaçak olarak avlanan şüphelileri takibe alan ekipler, 3 kişiyi avlandıkları esnada suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, vurulmuş 3 adet yeşilbaşlı ördek, 1 adet ördek sesi çıkartan motorlu pervaneli mühre ve 2 adet takozsuz otomatik av tüfeği ele geçirildi.
Ekipler, suçüstü yakalanan 3 kişiye çeşitli maddelerden toplamda 5 bin lira idari para cezası uyguladı.
Bolu DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının korunması çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız olarak yürüttüğü kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mengen, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
13.02.2020 14:28:36