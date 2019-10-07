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Bolu'da kaçak içki imalathanelerine operasyon baba ve oğulları gözaltında

Bolu'da kaçak içki imalathanelerine operasyon Baba ve oğulları gözaltındaBolu'da polis, baba ve 2 oğluna ait 3 yere düzenlediği operasyonda yüzlerce litre etil alkol ele geçirildi.

07.10.2019 13:14
Bolu'da kaçak içki imalathanelerine operasyon Baba ve oğulları gözaltında
Bolu'da polis, baba ve 2 oğluna ait 3 yere düzenlediği operasyonda yüzlerce litre etil alkol ele geçirildi. Baba ve oğulları gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan 1 ev ve 1 büfe ile aynı mahalleye ait yaylada bulunan bir evde kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, baba ve 2 oğluna ait olan 3 yere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 392 litre etil alkol, 654 adet içki yapımında kullanılan alkol aroması, 114 şişe mayalanmış bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 şişe el yapımı viski, 1 adet şişe kapaklama aparatı, 139 kullanıma hazır şişe kapağı, 1 fermente ısısını sabitlemek için meşrubat dolabı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi. Yakalanan maddelere el konulurken, gözaltına alınan baba M.D. (66) ve oğulları Z.D. (45) ile G.D. (36) gözaltına alındı.
Bolu'da kaçak içki imalathanelerine operasyon baba ve oğulları gözaltında

Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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