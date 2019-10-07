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Bolu'da kaçak içki operasyonu

Bolu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda baba ile iki oğlu yakalandı.

07.10.2019 12:06Bolu'da kaçak içki operasyonu
Bolu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda baba ile iki oğlu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Paşaköy Mahallesi'nde M.D'ye (66) ait 2 ev ile 1 büfeye drone destekli operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 392 şişe kaçak içki, 2 musluklu kova, içki yapımında kullanılan 654 aroma, 114 şişe mayalanmış halde bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 cam damacana, 6 şişe el yapımı viski, 1 şişe kapaklama aparatı, kullanıma hazır 139 şişe kapağı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.
Operasyonda M.D. ile iki oğlu Z.D. (45) ve G.D. (36) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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