Haberler » Güncel » Bolu'da kaçak içki operasyonu - Haber

Bolu'da kaçak içki operasyonu

Bolu'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda piyasa değeri 47 bin 500 lira olan 200 şişe kaçak içki ele geçirildi.

31.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:46 Bolu'da kaçak içki operasyonu
'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda piyasa değeri 47 bin 500 lira olan 200 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldığı bildirildi.
Aramada, piyasa değeri yaklaşık 47 bin 500 lira olan, 200 şişe kaçak veya sahte içki ele geçirildiği kaydedildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.E.K. (23) ile F.A. (30) ve C.K'nin (33) işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:48   Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Haber
13:48   Tel Abyad'daki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu - Haber
13:48   Yoldan çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna girmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
13:46   Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ettiler - Haber
13:41   Çekirgeliler geniş kaldırımlarda yürüyecek - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
31.12.2019 13:49:41