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Bolu'da kaçak içki operasyonu

Bolu'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye çıkartıldı.

01.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:58 Bolu'da kaçak içki operasyonu
'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan bir lokalde kaçak içki satıldığı bilgisi alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, lokalde yapılan aramada 25 şişe kaçak içki ele geçiren polis ekipleri, lokalin işletme müdürü O.K. (47) ile ruhsat sahibi S.B'yi (42) gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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