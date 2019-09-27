Haberler » Güncel » Haber

Bolu'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

BOLU'da, polisin 3 ayrı büfeye düzenlediği eş zamanlı operasyonda piyasa değeri 20 bin TL olan sahte bandrollü içki ele geçirildi.

27.09.2019 19:13Bolu'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
BOLU'da, polisin 3 ayrı büfeye düzenlediği eş zamanlı operasyonda piyasa değeri 20 bin TL olan sahte bandrollü içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı yapıldığı ihbarı yapılan 3 büfeye operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 95 şişe çeşitli markalarda sahte bandrollü içki, kaçak içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 97 şişe malt aroması, 140 anason yazılı plastik şişe, 25 şişe 1 litrelik bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. 3 iş yeri sahibi de gözaltına alındı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:00 Mansur Yavaş'tan 'salgın hastalık' iddialarına yalanlama
22:59 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan konseri
22:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de
22:55 Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
22:52 "Kosta Rika ile iş birliğimiz geniş bir yelpazede ilerlemeye devam edecek"
22:49 Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu
22:49 -Mısır'da Sisi Karşıtı Protestolar Sürüyor