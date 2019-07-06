06.07.2019 12:57
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Bolu'da, kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

Bolu

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıbrıscık ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin yaptıkları operasyonda, 4 kişi kazı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında bulunan 1 adet yüzeysel arama cihazı, 2 dedektör, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet balta ve 1 adet demir çubuğa el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU
Kaynak: İHA
Jandarma, Bolu, 3. Sayfa

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