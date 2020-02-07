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Bolu'da, kaçak kazı yapan 6 şüpheli adliyede

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Düzağaç köyünde, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

07.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:27Bolu'da, kaçak kazı yapan 6 şüpheli adliyede

BOLU'nun ilçesine bağlı köyünde, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Komutanlığı ekipleri, Mengen'e bağlı Düzağaç köyü Karadere mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla Murat D., Cuma K., Serdar G., Davut I., Ramazan D. ve Murat Ö., suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları makine ve aletlere ise el koyuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.?



Jandarma, Düzağaç, Mengen, Güncel

Kaynak: DHA

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