20.06.2019 17:14
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Bolu'da kaçak sigara operasyonu

Bolu

Bolu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti neticesinde Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı bildirildi.
Yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 670 paket kaçak sigara bulan jandarma ekiplerinin, sigaraları naklettiği değerlendirilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlattığı ifade edildi.
Kaynak: AA
Jandarma, Bolu, Güncel

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