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Bolu'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bolu'da jandarma ekiplerinin yolcu otobüsü ile bir eve düzenledikleri operasyonda 700 paket bandrolsüz kaçak sigara, 6 adet methadon uyuşturucu hap ve 100 gram esrar ele geçirildi.

21.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:16Bolu'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
'da jandarma ekiplerinin yolcu otobüsü ile bir eve düzenledikleri operasyonda 700 paket bandrolsüz kaçak sigara, 6 adet methadon uyuşturucu hap ve 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde kaçak sigara ve uyuşturucu hap taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Şüpheli otobüsün Dörtdivan mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinde olduğunu belirleyen ekiplerin yaptıkları operasyonda, yolcu otobüsünde 700 paket bandrolsüz kaçak sigara, 6 adet methadon uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaçak sigara ve uyuşturucu haplarla ilişkisi olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, ekiplerin Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenledikleri operasyonda 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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