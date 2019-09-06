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Bolu'da kaçak silah imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Bolu'da, bir apartmanın bodrum katında bulunan kaçak silah imalathanesine yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

06.09.2019 16:04 Bolu'da kaçak silah imalathanesine baskın: 1 gözaltı
Bolu'da, bir apartmanın bodrum katında bulunan kaçak silah imalathanesine yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir apartmanın bodrum katında silah imalatı ve tamiri yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. E.K. (39) isimli şahsa ait olduğu belirlenen kaçak imalathaneye yapılan operasyonda 4 adet tabanca, 19 adet tabanca şarjörü, bin 472 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet çeşitli renk ve ebatlarda tabanca kabzası kapağı, 2 adet yazılı tabanca sürgüsü, 1 adet tabanca kabzası, 1 adet toplu tabanca namlusu olduğu değerlendirilen metal parça, 1 adet silah bulundurma ruhsatı, 2 adet silah yapımı veya tamiri için kullanıldığı değerlendirilen elektronik matkap, 17 adet bakır renkli fişek kapsülü, 65 adet çeşitli ebat ve şekillerde silah yapımı için kullanıldığı değerlendirilen yay, 57 adet silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli ebatlarda metal aparat, 1 adet üzerinde M.K.E. ibaresi bulunan kapsülü olmayan boş kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. isimli şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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