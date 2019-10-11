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Bolu'da, kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Bolu'nun Mengen ve Gerede ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

11.10.2019 16:27Bolu'da, kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
Bolu'nun Mengen ve Gerede ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen ilçe merkezinde bulunan 2 iş yeri ve 1 evde kaçak tütün ve ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 60 kilogram tütün, 18 bin 685 adet dolu makaron, 347 adet bandrol, 90 adet kaçak puro, 14 adet sigara doldurma aparatı, 2 bin adet boş makaron, 2 bin 620 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin, Gerede ilçesi Koçumlar mevkiinde durdurulan bir otomobilde yaptıkları aramada ise aracın bagaj kısmına yapılan gizli bölmede 2 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı operasyonda, otomobile de el konuldu. - BOLU

Mengen, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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