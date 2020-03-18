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Bolu'da kaçakçılık operasyonu

Bolu'da düzenlenen operasyonda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

18.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Bolu'da kaçakçılık operasyonu
Bolu'da düzenlenen operasyonda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun kent merkezi yakınlarında yapılan uygulamada, Ankara'dan İstanbul'a seyreden bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 4 bin 515 adet kaçak cep telefonu kırılmaz camı, çeşitli telefonlara ait şarj cihazı ve silikon kılıf ele geçirildi.
Malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan araç sürücüsü K.E.D.(36), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Bolu, Güncel

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