Bolu'da kaçakçılık operasyonunda cerrahi maske ve tütün ürünleri ele geçirildi
Bolu'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda cerrahi yüz maskesi, kaçak tütün ve sigara ile pipo tütünü ele geçirildi.
03.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:26
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi görevi sırasında durdurulan iki kamyonda arama gerçekleştirildi.
Kamyonlarda yapılan aramada, 3 ton 91 kilogram belgesiz ve faturasız kaçak tütün, 60 kilogram belgesiz ve faturasız kaçak pipo tütünü, 2 bin 170 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 4 bin cerrahi yüz maskesi ele geçirildi.
Olayla ilgili iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA