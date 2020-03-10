Bolu'da kaçakçılıkla mücadele
Bolu'da 3 ton 801 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
10.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:18
Bolu 'da 3 ton 801 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol emniyet ve kontrol devriye görevinde Gerede ilçesi Cankurtaran mevkinde şüphe üzerinde durdurulan kamyonda arama yapıldı.
Aramada 3 ton 561 kilogram kıyılmış tütün, 150 kilogram pipo tütünü ve 90 kilogram aromalı belgesiz ve faturasız kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol emniyet ve kontrol devriye görevinde Gerede ilçesi Cankurtaran mevkinde şüphe üzerinde durdurulan kamyonda arama yapıldı.
Aramada 3 ton 561 kilogram kıyılmış tütün, 150 kilogram pipo tütünü ve 90 kilogram aromalı belgesiz ve faturasız kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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