Haberler » Güncel » Bolu'da kamyon, önündeki kamyona çarptı: 1 ölü - Haber

Bolu'da kamyon, önündeki kamyona çarptı: 1 ölü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan kamyonun şoförü Murat Arslandoğan (55), hayatını kaybetti.

07.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:12 Bolu'da kamyon, önündeki kamyona çarptı: 1 ölü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan kamyonun şoförü Murat Arslandoğan (55), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Yeniçağa kesiminde meydana geldi. Ankara yönüne giden Murat Arslandoğan yönetimindeki 06 DM 4079 plakalı kamyon, aynı yöne giden Mehmet Fırat (56) yönetimindeki 63 KN 730 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Murat Arslandoğan hayatını kaybetti. Murat Arslandoğan'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Diğer kamyonun şoförü Mehmet Fırat, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 



TEM Otoyolu, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34   Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği,... - Haber
12:33   BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME (1) - Haber
12:33   SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR -1 - Haber
12:28   Adana'da sağanak yolları göle çevirdi - Haber
12:28   Sivrihisar rekora hazırlanıyor - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 12:38:47