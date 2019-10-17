Haberler » Güncel » Bolu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü

Bolu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

17.10.2019 20:28Bolu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bolu- Mudurnu kara yolunda seyreden S.İ. idaresindeki 37 AL 808 odun yüklü kamyon ile karşı istikametten gelen İsmail Göktaş yönetimindeki otomobil, Gövem köyü mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde sürücü Göktaş ile yanında bulunan ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü S.İ. gözaltına alındı.

Mudurnu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:02 Pence: "Türkiye ve ABD, güçlü dostlukları sayesinde anlaşmaya vardı"
22:01 Pence: "Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde (YPG'nin) çekilmesini sağlamak"
22:01 MANDALİNA YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI
21:56 ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti
21:56 SMO Sözcüsü Hamud, İHA'ya konuştu- "Tel Abyad'daki operasyonlarımız kapsamında güneyde Ayn İsa'ya...
21:55 Türkiye-ABD ortak açıklaması
21:54 Ağrı'da istihdam toplantısı yapıldı
17.10.2019 22:05:21