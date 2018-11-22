Bolu'da Kapkaç İddiası

22 Kasım 2018 Perşembe 14:37



22 Kasım 2018 Perşembe 14:37

Bolu'da bir üniversite öğrencisinin çantasını "kapkaç" yönetimi ile çalmaya çalıştığı iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitim gören T.A, evine giderken yolunu kesen bir kişinin çantasını çalmak istediğini söyleyerek polis merkezine başvurdu.T.A.'nın ifadesini değerlendiren Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kapkaç olayının yaşandığı Borazanlar Mahallesi'nde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.Kamera kayıtlarında, T.A.'nın yolunu kesen şüphelinin genç kadının çantasını almaya çalıştığını ve çantayı çalamayınca olay yerinden kaçtığını belirledi.Şüphelinin eşgalini, inceledikleri kamera kayıtları ile mağdurun ifadelerinden yola çıkarak belirleyen ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan çalışma sonucunda 20 yaşındaki G.D, Borazanlar Mahallesi'nde olayın yaşandığı yere yakın bir yerde yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve daha önceden hırsızlık suçundan da kaydı bulunan G.D, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu Adliyesine çıkartıldı.Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.