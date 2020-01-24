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Bolu'da kar durdu (2)

273 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIBolu'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 273 köy yolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

24.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:42Bolu'da kar durdu (2)

273 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 273 köy yolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 57 araçla, 112 personelimiz 24 saat esasına göre çalışarak Bolu merkezde 68, Gerede'de 75, Göynük'te 20, 'de 20, 'da 69, Seben'da 21 olmak üzere toplam 273 köy yolunda açma çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.Valilik'ten yapılan açıklamada otoyol ve devlet karayolu güzergahlarında dün akşamdan itibaren devam eden çalışmalarla birlikte ulaşım problemi olmadığı ifade edildi.



Mudurnu, Mengen, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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