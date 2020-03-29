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Bolu'da kar yağışı başladı

Bolu'nun Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde kar yağışı başladı.

29.03.2020 01:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:38
Bolu 'nun Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde kar yağışı başladı.
Gerede ve Yeniçağa'da gün içinde devam eden sağanak yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı dolayısıyla her iki ilçenin yüksek kesimleri ile D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun ilçe sınırları içinde kalan bölümleri beyaza büründü.
Karayolları ekipleri, D-100 kara yolunun Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu mevkilerinde karla mücadele çalışması kapsamında tuzlama yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Bolu’da kar yağışı başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Yeniçağa, Gerede, Bolu, Güncel

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Bolu'da kar yağışı başladı

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