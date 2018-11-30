Bolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

BOLU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, D-100 yolu ve TEM yolunun Bolu
Dağı kesiminde ulaşım yavaşladı. TEM'in Ankara
yönünün Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı
ve Abant Gişeleri arasındaki bölümünde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Bolu kent merkezi karla kaplandı. Sabah
evlerinden çıktıklarında beyazlar içindeki şehri gören vatandaşlar, kar yağışını sevinçle karşıladı. Kent merkezinde kar yağışı 5 santimetre olarak ölçüldü. Kar
yağışı D-100 yolu ve TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde de etkili oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. TEM'in Ankara yönünün Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki bölümünde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler, özellikle yoğunluğun yaşandığı D-100 yolunun Ankara istikametinde çalışmalara ağırlık verdi. Polis
ekipleri de sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu. - Bolu
Ankara,Bolu,Kar