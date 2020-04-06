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Bolu'da karantina süreci tamamlanan 30 kişi tahliye edildi

Bolu'da karantina süreci tamamlanan 30 kişi tahliye edildi Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınan 30 kişi kaldıkları yurttan evlerine gönderildi.

06.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:22
Bolu 'da karantina süreci tamamlanan 30 kişi tahliye edildi
BOLU - Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınan 30 kişi kaldıkları yurttan evlerine gönderildi.
Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul havalimanından alınarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Çeşitli ülkelerden gelen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 30 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testleri de negatif çıkan ilk grup yurttan çıkış yaptı.
Sabah saatlerinde çıkan 8 kişinin ardından 22 kişilik grup da karantinada kaldıkları yurttan çıktılar. Kendilerini bekleyen otobüse binerek İstanbul'a giden grup buradan evlerine dönecekler.
Fransa'dan gelen ve karantina süreci tamamlanan İzzettin Çetin isimli vatandaş, "Sağlık istiyoruz. Herşey iyiydi. Testlerimiz negatif çıktı. Evimize gideceğiz. Orada da 14 gün kalacağız" dedi. Bolu’da karantina süreci tamamlanan 30 kişi tahliye edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Bolu, Genel

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Bolu'da karantina süreci tamamlanan 30 kişi tahliye edildi
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