Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da, karantina sürecini tamamlayan 29 kişi evlerine döndü

Bolu'da, karantina sürecini tamamlayan 29 kişi evlerine döndü Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra öğrenci yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınan 29 kişi kaldıkları yurttan evlerine gönderildi.

07.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:16
Bolu 'da, karantina sürecini tamamlayan 29 kişi evlerine döndü
BOLU - Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra öğrenci yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınan 29 kişi kaldıkları yurttan evlerine gönderildi.
Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye 'ye getirilen Türk vatandaşları korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul havalimanından alınarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Çeşitli ülkelerden gelen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 29 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testleri de negatif çıkan 29 kişi, otobüslerle memleketlerine dönmek üzere yola çıktılar.
Finlandiya'dan gelen İzzet Özkaya isimli vatandaş, "Allah razı olsun. Çok emektar insanlar. Çoğu kişi hazırlıklı değildi ama yine de çok güzel organize ettiklerini düşünüyorum. Emekleri çok geçti. Bizi mağdur etmediler. Bazı istediklerimizden fazlasını verdiler. Bizi evlerimize kadar götürüyorlar. Daha ne isteyebiliriz" dedi. Bolu’da, karantina sürecini tamamlayan 29 kişi evlerine döndü

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bolu, Genel

Haberin Videosu :

Bolu'da, karantina sürecini tamamlayan 29 kişi evlerine döndü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Bolu'da, karantina sürecini tamamlayan 29 kişi evlerine döndü - Haberler

genel Manşet

Haberler

Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Haberler
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti

Son Dakika genel Haberleri

14:26: Lise öğrencilerinden sağlık çalışanlarına yüz siperliği - Haberler 14:26: Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu - Haberler 14:25: ABD?de boş kalan sokakları geyikler bastı - Haberler 14:24: ABGC Başkanı Cem Ulucan adliyeye sevk edildi - Haberler 14:24: Koronavirüsü yenen 3 hasta, çiçek ve alkışlarla taburcu edildi - Haberler 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? 13:46: Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor - Haberler 13:39: Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi - Haberler 13:19: Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız - Haberler 13:06: Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı - Haberler 12:54: Gülistan Doku'nun 124 gündür arandığı Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu - Haberler 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu