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Bolu'da karantina süreleri dolan 30 kişi yurttan ayrıldı

Bolu'da karantina süreleri dolan 30 kişi yurttan ayrıldıBOLU'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda yerleştirilen kişilerden 30'u karantina sürelerinin dolmasıyla yurttan ayrıldı.

06.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:32
Bolu 'da karantina süreleri dolan 30 kişi yurttan ayrıldı
BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda yerleştirilen kişilerden 30'u karantina sürelerinin dolmasıyla yurttan ayrıldı. Yurtta kalan diğer kişiler, evlerine gidenleri pencerelere çıkarak alkışlarla uğurladı.
Türkiye'ye 23 Mart'ta yurt dışından giriş yapan kişiler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdunda karantinaya alındı. Yaklaşık 600 kişinin kaldığı yurtta, aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu kişilerden 30'unun 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 30 kişi, evlerine gönderildi. Bazı vatandaşlar yurdun önüne getirilen otobüsle memleketlerine doğru yola çıkarken, bazıları da yakınları tarafından otomobille alındı. Yurtta kalan diğer vatandaşlar ise karantina süresi dolup çıkanları pencerelere çıkarak alkışladı.
Bolu'da gözlem altında tutulan diğer vatandaşların 14 günlük karantina süreleri dolduktan sonra sağlık kontrolleri yapılarak belli aralıklarla 10 Nisan'a kadar memleketlerine gönderileceği öğrenildi Bolu’da karantina süreleri dolan 30 kişi yurttan ayrıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bolu, Güncel

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Bolu'da karantina süreleri dolan 30 kişi yurttan ayrıldı
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