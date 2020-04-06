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Bolu'da karantina süreleri dolanlar alkışlarla uğurlandı

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri yurtta karantina süreleri dolan 30 kişi, evlerine gönderildi.

06.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:13
Bolu'da karantina süreleri dolanlar alkışlarla uğurlandı

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri yurtta karantina süreleri dolan 30 kişi, evlerine gönderildi. Yurttan ayrılanları halen karantina altında olanlar, pencerelere çıkarak alkışlarla uğurladı.

Türkiye 'ye 23 Mart günü yurt dışından getirilenler, 14 günlük karantina süreleri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içinde Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Yaklaşık 600 kişinin kaldığı yurtta, aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin de bulunduğu 30 kişinin karantina süresi doldu. 30 kişi, bugün evlerine gönderildi.

Bazıları tahsis edilen otobüslerle memleketlerine doğru yola çıkarken, bazıları da gelen yakınlarının özel araçlarıyla yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılanları, karantinaları sürenler ise pencerelere çıkarak, alkışladı.

Halen yurtta olanların, 14 günlük karantina süreleri dolduktan sonra sağlık kontrolünden geçirileceği ve belli aralıklarla 10 Nisan gününe kadar evlerine gönderileceği öğrenildi


Kaynak: DHA

Etiketler: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 23 Mart, Türkiye, Bolu, Güncel
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