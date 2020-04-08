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Bolu'da karantina süresi dolan 149 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 149 kişinin tahliyesi başladı.

08.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:51
Bolu'da karantina süresi dolan 149 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu 'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 149 kişinin tahliyesi başladı.

Türkiye 'ye 25 Mart'ta giriş yapan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi'nde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdu'nda gözlem altına alınan; aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu kişilerden 149'unun 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 149 kişi, evlerine gönderilmeye başlandı.

Bazı vatandaşlar yakınları tarafından alınarak memleketlerine giderken bazıları ise Bolu AFAD İl Müdürlüğü tarafından otobüsle Antalya, Afyon, Konya, Kocaeli, İstanbul, Aksaray, Mersin, Adana, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Kırşehir, Kayseri, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli illerine gönderildi.

Bolu'da gözlem altında tutulan diğer vatandaşların da 14 günlük karantina süreleri dolduktan sonra sağlık kontrolleri yapılarak 10 Nisan'a kadar peyderpey memleketlerine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Bolu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bolu'da karantina süresi dolan 149 kişi evlerine gönderildi - Haberler

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