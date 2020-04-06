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Bolu'da karantina süresi dolan 30 kişi evlerine gönderiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu'daki Kredi ve Yurtla Kurumuna ( KYK) bağlı yurda yerleştirilen 30 kişi tahliye edilmeye başlandı.

06.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:04
Bolu'da karantina süresi dolan 30 kişi evlerine gönderiliyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu 'daki Kredi ve Yurtla Kurumuna ( KYK) bağlı yurda yerleştirilen 30 kişi tahliye edilmeye başlandı.
Türkiye 'ye 23 Mart'ta giriş yapan kişiler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdunda gözlem altına alındı.
Yurtta kalan, aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu kişilerden 30'unun 14 günlük karantina süresi doldu.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 30 kişi, evlerine gönderilmeye başlandı.
Bazı vatandaşlar yakınları tarafından alınarak memleketlerine giderken, bazıları ise Bolu AFAD İl Müdürlüğü tarafından ayarlanan otobüsle İstanbul'a gönderildi.
Bolu'da gözlem altında tutulan diğer vatandaşların 14 günlük karantina süreleri dolduktan sonra sağlık kontrolleri yapılarak 10 Nisan'a kadar peyderpey memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, 23 Mart, Bolu, Güncel
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